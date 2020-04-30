Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 30 апреля в 01:44
Игры
The Elder Scrolls Online получит официальную локализацию
Общественный контроль вчера в 12:17
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Evo-rus.com вчера в 07:30
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 05:38
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru 01 мая в 05:20
Здоровье
В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса
В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости 01 мая в 23:00
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия вчера в 08:52
Политика
У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус
У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 30 апреля в 12:53
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3,3 млн.
Rambler News Service 01 мая в 15:55
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о выстрелах в пост охраны ДМЗ с территории КНДР
"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Интерфакс 00:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Происшествия
В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом
Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск Московской области, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 01:01
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
Общество
Роспотребнадзор опубликовал подробную карту распространения коронавируса в Екатеринбурге
Карту распространения коронавируса в Свердловской области создали сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.
66.ru 01:13
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
Газета.Ru вчера в 14:11
Космос
На Луне обнаружили активную тектоническую систему
ГЛАС.RU 01 мая в 07:14
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru вчера в 21:37
Хоккей
Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ
Лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ был признан Сергей Федоров, трижды выигрывавший Кубок Стенли в составе Детройта.
Советский спорт 01:25
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33