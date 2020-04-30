Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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