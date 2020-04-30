Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК01 мая в 11:24

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС30 апреля в 10:16

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомости30 апреля в 11:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости30 апреля в 10:44

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс30 апреля в 10:24

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъ30 апреля в 11:31

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск30 апреля в 05:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
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Происшествия

В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 30 апреля в 01:44
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Игры

The Elder Scrolls Online получит официальную локализацию

Общественный контроль вчера в 12:17
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Политика

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

URA.Ru вчера в 04:11
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Наука

Создано средство против неизлечимого рака

Evo-rus.com вчера в 07:30
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 05:38
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
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Политика

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Экономика

Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина

После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru 01 мая в 05:20
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Здоровье

В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса

В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости 01 мая в 23:00
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия вчера в 08:52
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Политика

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 30 апреля в 12:53
6,1K
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3,3 млн.
Rambler News Service 01 мая в 15:55
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о выстрелах в пост охраны ДМЗ с территории КНДР

"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Интерфакс 00:03
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
98
Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Происшествия

В Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом

Склад с подсолнечным маслом загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в деревне Большое Толбино в городском округе Подольск Московской области, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 01:01
1
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
1
Общество

Роспотребнадзор опубликовал подробную карту распространения коронавируса в Екатеринбурге

Карту распространения коронавируса в Свердловской области создали сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.
66.ru 01:13
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
1,2K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице.
Газета.Ru вчера в 14:11
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Космос

На Луне обнаружили активную тектоническую систему

ГЛАС.RU 01 мая в 07:14
Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru вчера в 21:37
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Хоккей

Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ

Лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ был признан Сергей Федоров, трижды выигрывавший Кубок Стенли в составе Детройта.
Советский спорт 01:25
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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