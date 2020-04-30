Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Общество
За сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч россиян
По России под наблюдением находятся 211 191 человек. За последние сутки было сделано 225,4 тысячи тестов на определение COVID-2019.
ТагилСити.ру 04:11
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском вчера в 04:47
Общество
За сутки в Свердловской области коронавирусом заражены 232 человека
За минувшие сутки в Свердловской области подтверждены ещё 232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Твой Континент 03:56
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
Киберспорт
The International 2020 перенесен из-за пандемии
Изначально The International 2020 планировалось провести в последних числах августа в Стокгольме.
ГЛАС.RU 00:12
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
В Омской области подтверждено десять новых случаев COVID-19
В Омске лабораторно подтверждено 10 новых случаев, теперь в регионе насчитывается 107 человек с COVID-19.
Омскрегион 03:51
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Технологии
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Хоккей
Чемпион мира Бурмистров покинул клуб КХЛ «Салават Юлаев»
В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.
ТАСС Спорт 03:10
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
Общество
В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек
В Соединённых Штатах в период с 19 по 25 апреля заявки на пособие по безработице подали 3,8 млн человек.
News.ru вчера в 08:44
Транспорт
В майские праздники ГИБДД массово проверит водителей на трезвость
"В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе, и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения", - рассказал журналистам представитель ГИБДД.
РЕН ТВ 01:22
Здоровье
Покровская больница нашла замену уволившимся врачам
В Покровской больнице нашли новых врачей на замену сотрудникам, которые уволились из медицинского учреждения на фоне скандала с записью видеообращения о нехватке средств защиты.
DP.RU 01:39
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Происшествия
В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Общество
В Татарстане выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В Татарстане за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 04:13