Сбербанк России объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам с 6 мая текущего года в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.). Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка.

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

Общество Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. 42

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,6K

Общество Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2» Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. 176

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K

Кино Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука». 2

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 579

Общество Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.

Общество ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС. 10

Общество Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. 17

Наука Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете, об этом сообщает ToDay News Ufa.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 5,3K

Футбол Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона Все 20 команд Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

Игры Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla 30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи. 67

Финансы Костин дал совет кабмину через западное СМИ Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ). 2

Политика В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан. 4K

Общество Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».

Общество В Испании задержали бывшего депутата Госдумы Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство. 49

Общество Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса нужно будет усилить, если россияне во время майских праздников будут нарушать режим самоизоляции. 946

Общество Число зараженных коронавирусом в США возросло почти на 30 тысяч Количество зараженных коронавирусом в США за сутки возросло на 29 515 человек за сутки. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.