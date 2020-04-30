Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк России объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам с 6 мая текущего года в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.). Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

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Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомостивчера в 11:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 10:44

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Коммерсантъвчера в 11:31

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБКвчера в 11:22

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАССвчера в 10:16

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирсквчера в 05:33
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