Экономика
Южный ФедеральныйСбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке
Сбербанк России объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам с 6 мая текущего года в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.). Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" от Сбербанка.
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Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы
Life.ru вчера в 16:40
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
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RT на русском вчера в 19:18
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Общество
Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Общество
Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»
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Газета.Ru 08:24
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании
Сергей Лавров заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу.
Деловое.ТВ вчера в 15:40
Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания вчера в 04:24
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Общество
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
Общество
Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
РБК 06:34
Наука
Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете
Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете, об этом сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:39
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Футбол
Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона
Все 20 команд Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.
Sports.ru 08:17
Политика
На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»
После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости 29 апреля в 09:28
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Финансы
Костин дал совет кабмину через западное СМИ
Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
SM News 08:59
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
Стало известно, как почта России будет работать в майские праздники
Отмечено, что 2,3,6,7 и 10 мая отделения почты России будут работать по установленному графику, а доставка пенсий будет осуществляться в штатном режиме, сообщает пресс-служба УФПС Республики Марий Эл АО «Почта России».
Газета Йошкар-Ола 04:43
Футбол
«Спартак» предложит Соболеву солидный контракт на четыре года
ProstoProSport 08:15
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:29
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса нужно будет усилить, если россияне во время майских праздников будут нарушать режим самоизоляции.
RT на русском 09:20
Общество
Число зараженных коронавирусом в США возросло почти на 30 тысяч
Количество зараженных коронавирусом в США за сутки возросло на 29 515 человек за сутки. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
Московский Комсомолец 09:16
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Макаревич тайно женился в четвертый раз
Известный музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Церемония бракосочетания была тайной.
ФАН 08:03
Футбол
В Британии футбольные матчи могут проходить при пустых трибунах до января 2021 года
Сообщается, что для возобновления игр в английском чемпионате надо будет провести более 66 тысяч анализов на коронавирус.
Ореанда-Новости 09:07