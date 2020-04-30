Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 36

Общество Коронавирус выявлен у жителей 28 населенных пунктов Ленобласти Сегодня, 1 мая, Роспотребнадзор сообщает о 44 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в 28 населенных пунктах Ленинградской области за последние сутки. 22

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 653

Шоу-бизнес Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров «После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра. 14

Гаджеты Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes. 51

Общество Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,4K

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 626

Происшествия Пожар на заброшенных дачах в Курганской области потушен Ранее сообщалось о пожаре на территории заброшенных дачных построек в Курганской области.

Происшествия Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом. 7

Футбол Зинченко рассказал о сходствах Гвардиолы и Шевченко Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, чем похожи его наставники — Хосеп Гвардиола и Андрей Шевченко.

Футбол Клубы для ставок на тотал больше в белорусской лиге Считается, лучшая ставка на матч чемпионата Белоруссии – ТМ (2,5). Например, в нынешнем сезоне 33 из 48 игр были низовыми.

Армия и оружие В ДНР заявили о сбитом украинском беспилотнике Оборонное ведомство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в субботу сообщило о сбитом украинском беспилотном летательном аппарате, сообщает ТАСС.

Наука Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта. 223

Политика Меркель рассказала о ходе создания доступной для всех вакцины Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые будут разработаны в Евросоюзе, должны быть доступными по всему миру. 6