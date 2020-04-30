Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Общество
Коронавирус выявлен у жителей 28 населенных пунктов Ленобласти
Сегодня, 1 мая, Роспотребнадзор сообщает о 44 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в 28 населенных пунктах Ленинградской области за последние сутки.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 05:30
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Общество
Андрей Мурга задержан в Испании
В Испании задержан находившийся в международном розыске. экс-депутат Госдумы Андрей Мурга.
Вести.Ru вчера в 11:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Общество
Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров
«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes.
RuNews24.ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
Общество
Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.
РИА Новости 06:07
Общество
В метро Москвы начнется продажа медицинских масок
На станциях Московского метрополитена со следующей недели появятся на продажу медицинские маски.
Газета.Ru 07:50
Недвижимость
В Петербурге из-за эпидемии коронавируса квартиру можно снять за 10 тыс. рублей
Из-за эпидемии коронавируса в Петербурге большая часть съемного жилья оказалась невостребованной.
Карповка 07:50
Армия и оружие
В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе
В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily вчера в 03:04
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Происшествия
Пожар на заброшенных дачах в Курганской области потушен
Ранее сообщалось о пожаре на территории заброшенных дачных построек в Курганской области.
RT на русском 07:48
Происшествия
Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 06:11
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
Коммерсантъ 02:19
Футбол
Зинченко рассказал о сходствах Гвардиолы и Шевченко
Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, чем похожи его наставники — Хосеп Гвардиола и Андрей Шевченко.
Чемпионат 07:25
Футбол
Клубы для ставок на тотал больше в белорусской лиге
Считается, лучшая ставка на матч чемпионата Белоруссии – ТМ (2,5). Например, в нынешнем сезоне 33 из 48 игр были низовыми.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
Оборонное ведомство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в субботу сообщило о сбитом украинском беспилотном летательном аппарате, сообщает ТАСС.
Труд 06:39
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU вчера в 09:44
Наука
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Политика
Меркель рассказала о ходе создания доступной для всех вакцины
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые будут разработаны в Евросоюзе, должны быть доступными по всему миру.
Аргументы недели 05:38
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Автоспорт
Дэймон Хилл: «После гибели Сенны гонку в Имоле не стоило возобновлять»
Оглядываясь назад могу сказать, что гонку не стоило возобновлять.
Sports.ru вчера в 04:27
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18