Недвижимость

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке

С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital

Lenta.ruвчера в 18:03

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Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

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Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости30 сентября в 03:19
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
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Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
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Трамп пообещал «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
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Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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В Китае: Появление МБР «Dongfeng 41» превратило Запад в младшего брата

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На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
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«Ак Барс» сегодня сыграет с одним из лидеров Западной конференции КХЛ

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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
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CNBC: США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС

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Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
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Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Общество

В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru вчера в 00:31
Шоу-бизнес

О возможном романе с Бузовой рассказал Батрутдинов

Комик отметил, что его отношения с Ольгой Бузовой можно охарактеризовать как «дружба на грани», однако ему эту грань переходить не хочется.
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В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

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Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино

Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru 30 сентября в 21:47
Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
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Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Политика

На Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»

В Киеве и Харькове проходят митинги несогласных с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
Известия 17:15
Армия и оружие

СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
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Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
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Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС

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Умер известный чешский исполнитель Карел Готт

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Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
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Диетолог назвала самое вредное мясо

Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

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В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
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