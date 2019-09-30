Недвижимость
RT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
Читать в источнике
Оценить248
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Футбол
«Тоттенхэм» дома проиграл «Баварии», пропустив семь голов
«Тоттенхэм» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от «Баварии» — 2:7. Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Сон Хын Мин, получив мяч в чужой штрафной, точно пробил низом в дальний угол.
LiveSport.ru вчера в 16:50
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо вчера в 21:57
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru 30 сентября в 06:12
Единоборства
Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.
Газета.Ru вчера в 12:13
Общество
Принц Гарри подал в суд на британский таблоид из-за травли Меган Маркл
Принц Гарри опубликовал официальное обращение ко всем британским СМИ. Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику.
iReactor вчера в 18:52
Футбол
Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Политика
Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня вчера в 20:18
Политика
Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем
Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом.
РБК вчера в 15:14
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:59
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Культура
В Свердловской области открылось шесть виртуальных концертных залов
Заместитель губернатора региона Павел Креков напомнил, что проект по созданию виртуальных концертных залов в Свердловской области реализуется с 2009 года.
Областная газета вчера в 11:50
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Авто
Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей
Колёса.ru вчера в 05:36
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Футбол
Пятов отбил пенальти в игре с «Аталантой». Гвардиола ранее назвал вратаря «лучшим»
11-метровый случился на 16 минуте. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после очного матча с «Шахтером» назвал Пятова «лучшим».
Бомбардир.ру вчера в 13:40
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15