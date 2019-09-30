Недвижимость

RT на русскомRT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
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Ставки вниз

Российская газетавчера в 15:50

Российские банки снизили ипотечные ставки. Обзор программ

РБКвчера в 09:46

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомости30 сентября в 17:38

Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке

Телеканал 360°30 сентября в 21:09

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новости30 сентября в 20:32

Не низок, а высок

Известиявчера в 01:00

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАСС30 сентября в 10:52
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Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Футбол

«Тоттенхэм» дома проиграл «Баварии», пропустив семь голов

«Тоттенхэм» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от «Баварии» — 2:7. Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Сон Хын Мин, получив мяч в чужой штрафной, точно пробил низом в дальний угол.
LiveSport.ru вчера в 16:50
Экономика

Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян

По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ вчера в 05:16
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии

Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо вчера в 21:57
Космос

Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе

Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
Единоборства

Макгрегор надеется провести бой 14 декабря в Дублине

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор хочет выступить на турнире в Дублине 14 декабря.
Газета.Ru вчера в 12:13
Общество

Принц Гарри подал в суд на британский таблоид из-за травли Меган Маркл

Принц Гарри опубликовал официальное обращение ко всем британским СМИ. Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику.
iReactor вчера в 18:52
Футбол

Шевченко может сменить сборную Украины на «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Шахтер», котоырй пройдет в Милане.
Спорт день за днем вчера в 12:09
Политика

Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня вчера в 20:18
Политика

Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем

Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом.
РБК вчера в 15:14
Здоровье

ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:59
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Культура

В Свердловской области открылось шесть виртуальных концертных залов

Заместитель губернатора региона Павел Креков напомнил, что проект по созданию виртуальных концертных залов в Свердловской области реализуется с 2009 года.
Областная газета вчера в 11:50
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Гаджеты

Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Авто

Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей

Колёса.ru вчера в 05:36
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM вчера в 12:00
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс вчера в 21:36
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском вчера в 16:53
Футбол

Пятов отбил пенальти в игре с «Аталантой». Гвардиола ранее назвал вратаря «лучшим»

11-метровый случился на 16 минуте. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после очного матча с «Шахтером» назвал Пятова «лучшим».
Бомбардир.ру вчера в 13:40
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
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