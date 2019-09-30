Недвижимость

РБКРБКСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.
Читать в источнике
Комментировать339

Подробнее о событии

Российские банки снизили ипотечные ставки. Обзор программ

РБК09:46

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

Российская газета00:40

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 20:32

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 17:38

Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке

Телеканал 360°вчера в 21:09

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия

В Башкирии хотят наказать подростков, взорвавших щенков

ПроТуймазы 00:48
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика

Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Политика

Зеленский заявил о согласии Киева с «формулой Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии Киева с "формулой Штайнмайера".
ТАСС 12:28
Кино

«Я хотела начать с чистого листа»: первый трейлер «Хищных птиц»

Мир фантастики 12:11
Происшествия

Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Коммерсантъ 08:52
Кино

Джордж Мартин: у сериала «Игра престолов» могло быть еще пять сезонов

Аргументы и Факты 11:47
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика

Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН

Большинство академиков, член-корреспондентов и профессоров Российской академии наук (РАН) считают, что положение российской науки после реформы РАН 2013 года в целом ухудшилось.
ТАСС 08:33
Политика

ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Происшествия

Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Политика

Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Lenta.ru 04:38
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Газета.Ru 06:31
Космос

Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США

В 2020 году к Международной космической станции будут направлены всего два пилотируемых корабля «Союз».
Новый День 08:08
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Экономика

Изменился срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Расчет 6-НДФЛ по итогам года нужно будет представлять не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, а не 1 апреля, как было до сих пор.
Главная книга вчера в 04:52
Кино

Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»

RuNews24.ru 03:22
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

Украина создала в ПАСЕ группу для противодействия России

Украина подписала совместное соглашение с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы «Балтик Плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Rambler News Service 09:25
Наука

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове.
Вести.Ru 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное