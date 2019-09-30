Недвижимость
РБКСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.
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Космос
Спитцер обнаружил звездный регион, лопающийся от пузырей
Каждый пузырь заполнен сотнями или тысячами звезд, которые образуются из плотных облаков газа и пыли.
AstroNews.ru 07:07
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Здоровье
Составлен портрет большинства утонувших жителей Башкирии в 2019 году
Сегодня, 1 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о среднестатистическом портрете жителей республики, утонувших на водоёмах в 2019 году.
Аргументы и Факты - Уфа 02:01
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
REGNUM вчера в 01:53
Происшествия
Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе
В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Коммерсантъ 08:52
Политика
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 13:25
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Нева Спорт 06:44
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Гаджеты
В смартфонах Samsung может появиться спектрометр
Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
3DNews вчера в 00:41
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания 08:37
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество
Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья
Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.
News.ru 28 сентября в 11:53
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным
Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда 10:04
Авто
Kia Cerato получила «спортивные» версии
Новые исполнения заменили комплектации Premium и Premium+ соответственно и отличаются красно-черным декором кузова, накладками на пороги и спойлером на крышке багажника, а также спортивными сиденьями, особыми педалями и спортивным рулем с подрулевыми лепестками коробки передач.
Коммерсантъ 08:50