Недвижимость

РБКРБКСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.
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Российские банки снизили ипотечные ставки. Обзор программ

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