Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Космос Спитцер обнаружил звездный регион, лопающийся от пузырей Каждый пузырь заполнен сотнями или тысячами звезд, которые образуются из плотных облаков газа и пыли.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Здоровье Составлен портрет большинства утонувших жителей Башкирии в 2019 году Сегодня, 1 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о среднестатистическом портрете жителей республики, утонувших на водоёмах в 2019 году.

Происшествия Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Политика В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.

Гаджеты В смартфонах Samsung может появиться спектрометр Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.

Шоу-бизнес 57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.

Политика В России решили изменить правила предоставления гражданства Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.

Музыка Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Общество Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Шоу-бизнес Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.