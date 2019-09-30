Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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