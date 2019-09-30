Недвижимость
Южный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке
С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:57, Ашберн
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС 11:18
Политика
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Гаджеты
Microsoft внезапно представила смартфон на Android
Корпорация Microsoft представила Surface Duo - складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android.
Российская газета 14:57
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Политика
ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США
Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
Вести.Ru 13:00
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
Путин: Зеленскому досталось тяжелое наследие
Президент Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие" от прежних киевских властей.
Московский Комсомолец 12:31
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Происшествия
Суд арестовал замглавы «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:19
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
СМИ на днях распространили информацию, что предполагаемой биологической матерью Никиты и Ани может быть давняя подруга Сергея Лазарева – 32-летняя Анна Белодедова.
Блокнот.ру 07:59
Здоровье
Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина
Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском вчера в 05:27
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Армия и оружие
В Китае: Появление МБР «Dongfeng 41» превратило Запад в младшего брата
Военное обозрение 05:16
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.
VSE42.RU вчера в 22:21
Общество
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Авто
Renault представил Renault Logan на природном газе
Компания Renault представила на IX Петербургском международном газовом форуме прототип седана Renault Logan CNG с газобаллонным оборудованием.
Автоновости дня 09:21
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Хоккей
Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)
Сегодня «Ак Барс» обыграл на своем льду питерский СКА со счетом 2:1. Казанцы одержали четвертую победу подряд и вернули лидерство в Восточной конференции КХЛ.
Новый Век 14:22
Футбол
«Зенит» – «Бенфика». Дзюба открыл счет на 22-й минуте
Счет в игре на 22-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал полузащитник Магомед Оздоев.
Вести.Ru 15:45