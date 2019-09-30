Недвижимость

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке

С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

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Не низок, а высок

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Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБК30 сентября в 05:52

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

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Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital

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