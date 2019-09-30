Недвижимость
РБКСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.
Читать в источнике
Оценить245
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Футбол
Сборную Грузии возмутила песня Меладзе
Рамблер вчера в 12:58
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Армия и оружие
Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Актуальные Новости 04:44
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 14:00
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан 08:26
Шоу-бизнес
ГИБДД Петербурга проверит парковку «Mercedes Боярского» на встречке
Российская газета 14:00
Происшествия
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей
Российская газета 11:24
Общество
В Ростовской области сократят сотрудников ГИБДД
Глава МВД России Владимир Колокольцев 24 сентября подписал приказ о сокращении двух тысяч сотрудников региональных управлений Госавтоинспекции.
Блокнот Ростов-на-Дону 06:38
Происшествия
Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России
Удары ножом в центре Москвы, срочная госпитализация и задержание по горячим следам — к полудню вторника Следственный комитет России официально сообщил о гибели своего сотрудника, на которого напали прямо у проходной ведомства в Техническом переулке.
РИА Новости 12:16
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Хоккей
Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)
Чемпионат 11:59
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Армия и оружие
На впечатляющем параде в Китае показали новейшую баллистическую ракету
В Китае прошел торжественный военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Московский Комсомолец 04:35
Политика
Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина
Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Космос
Спитцер обнаружил звездный регион, лопающийся от пузырей
Каждый пузырь заполнен сотнями или тысячами звезд, которые образуются из плотных облаков газа и пыли.
AstroNews.ru 07:07
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета 06:47
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
Сотрудник РИА «Новости» Свят Павлов пожаловался на тренинг Министерства обороны для журналистов, работающих в горячих точках, сообщила «Медиазона».
Рамблер 12:31
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09