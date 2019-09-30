Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Музыка Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.

Общество В Ростовской области сократят сотрудников ГИБДД Глава МВД России Владимир Колокольцев 24 сентября подписал приказ о сокращении двух тысяч сотрудников региональных управлений Госавтоинспекции.

Происшествия Убит на посту. Что известно о нападении на сотрудника СК России Удары ножом в центре Москвы, срочная госпитализация и задержание по горячим следам — к полудню вторника Следственный комитет России официально сообщил о гибели своего сотрудника, на которого напали прямо у проходной ведомства в Техническом переулке.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Спорт Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Армия и оружие На впечатляющем параде в Китае показали новейшую баллистическую ракету В Китае прошел торжественный военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Политика Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Космос Спитцер обнаружил звездный регион, лопающийся от пузырей Каждый пузырь заполнен сотнями или тысячами звезд, которые образуются из плотных облаков газа и пыли.

Происшествия Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.

Политика Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам Сотрудник РИА «Новости» Свят Павлов пожаловался на тренинг Министерства обороны для журналистов, работающих в горячих точках, сообщила «Медиазона».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Энергетика Предсказано будущее России без нефти По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.