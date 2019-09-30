Недвижимость

РБКРБКСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.
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Ставки вниз

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Не низок, а высок

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Ведомостивчера в 17:38

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52
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В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
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Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4

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Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
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Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2

Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
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Происшествия

В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
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34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
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«Бавария» разгромила «Тоттенхэм», забив 7 мячей в Лондоне

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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
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Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

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Правительство Забайкальского края формирует план восстановления ветхих объектов социальной инфраструктуры.
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В Забайкалье мужчину госпитализировали после нападения медведя

Мужчину в Забайкалье госпитализировали в тяжелом состоянии в Дульдургинскую райбольницу из села Токчин после нападения медведя, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
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В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

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