Недвижимость
РБКСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.
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Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК вчера в 07:31
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Кино
Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»
Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post 06:17
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Технологии
Лауреат конкурса «Цифровой прорыв» прокомментировал победу
Один из лауреатов конкурса «Цифровой прорыв» — Денис Хромов — в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу.
RT на русском вчера в 09:36
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Армия и оружие
Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила «неизвестный снаряд»
Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.
РИА Новости 19:46
Политика
В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики.
Известия 14:41
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru 19:53
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru 10:48
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru вчера в 11:40
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Здоровье
В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней
С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Авто
В РФ появится Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора»
С 1 октября в России стартуют продажи лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport, созданного по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».
REGNUM вчера в 05:42