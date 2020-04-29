Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции
Как сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из распространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе.
Вести.Ru 01:39
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Происшествия
Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым
Тело трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Большое Долженково 29 апреля, обнаружили в реке неподалеку от дома.
ТАСС 05:17
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Общество
Глава Буйнакска заразился коронавирусом
У главы города Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
Задержанная с головой дочери в пакете харьковчанка назвала случившееся «испытанием»
Вести.Ru вчера в 10:54
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском 04:59
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия вчера в 01:44
Автоспорт
Гран-при Венгрии пройдёт без зрителей
Организаторы Гран-при Венгрии опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что гонка на «Хунгароринге» в сезоне-2020 точно пройдёт без зрителей.
Чемпионат 04:50
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
РБК вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Происшествия
В интернате в Саратовской области 30 человек заболели COVID-19
Тридцать человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области, один из них госпитализирован, у остальных заболевание протекает бессимптомно, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:58
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Страны «нормандской четверки» хотят обсудить работу КПП на Донбассе
Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.
Новостной фронт вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В Пекине вновь открыли Запретный город, музеи и парки для посетителей
Запретный город - одну из главных достопримечательностей Пекина - вновь открыли для туристов после того, как в конце января музейный комплекс приостановил работу из-за угрозы коронавируса, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Интерфакс 04:12
Здоровье
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Шоу-бизнес
Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Mockva.ru вчера в 23:56
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Принц Гарри, переехавший в США, признался, что скучает по армии
По словам источника, близкого к герцогу и герцогине Сассекским, внук королевы Великобритании принц Гарри до сих пор не может поверить в произошедшее, его «жизнь перевернулась с ног на голову».
RuNews24.ru 04:31
Киберспорт
Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры
Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 вчера в 08:46
Общество
В Москве за сутки зарегистрировали 3561 случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3561, в Подмосковье 797 случаев, в Санкт-Петербурге - 349, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:41