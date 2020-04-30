Экономика
ИнтерфаксСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая
Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
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С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.
Газета.Ru вчера в 22:21
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РИА Новости вчера в 19:39
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Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
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Газета.Ru вчера в 07:45
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X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю
Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы.
Ведомости 29 апреля в 16:17
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В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
REGNUM вчера в 19:12
Общество
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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель.
ФАН вчера в 16:38
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Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 вчера в 07:45
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Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
REGNUM вчера в 03:39
Общество
Кузнецова назвала основные проблемы с удаленным обучением
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова перечислила основные проблемы, которые возникают во время удаленного обучения школьников во время самоизоляции.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия
В Хакасии подтверждено 257 случаев заражения коронавирусом
Абакан, 1 мая 2020, 06:38 — REGNUM В Хакасии за сутки подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 мая в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:38
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
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Андрей Аршавин высмеял семью Яны Рудковской
Андрей и вовсе не постеснялся и публично высмеял сына Яны Рудковской Сашу Плющенко.
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Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия вчера в 04:23
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У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
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Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
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Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
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Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
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Данные по росту запасов нефти в США не совпали с прогнозом
По данным Министерства энергетики Соединенных Штатов на 24 апреля, запасы составляют 527,6 миллиона бочек, рост составил 1,7%. При этом ведомство не учитывает стратегический резерв.
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Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
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Popcornnews.ru вчера в 09:20
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В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02