Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
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Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

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