Экономика

News.ruNews.ruСбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2,5 трлн рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подсчитал потери российской экономики от действий кибермошенников. По его данным, в 2019 году они составили около 2,5 трлн рублей, в 2020-м могут вырасти до 3,6 трлн рублей.
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Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

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ТАСС04:23
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В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

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Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
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Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО

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В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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Завсектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин сообщил, что вспышка вирусной пневмонии в Китае может быть связана с инфекциями летучих мышей и других диких животных, пишет ТАСС.
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Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона

Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.
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На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

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По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
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Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
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Указом президента России Владимира Путина на пост министра природных ресурсов и экологии РФ переназначен Дмитрий Кобылкин.
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