Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подсчитал потери российской экономики от действий кибермошенников. По его данным, в 2019 году они составили около 2,5 трлн рублей, в 2020-м могут вырасти до 3,6 трлн рублей.

Сбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2,5 трлн рублей

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