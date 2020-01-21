Экономика
News.ruСбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2,5 трлн рублей
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подсчитал потери российской экономики от действий кибермошенников. По его данным, в 2019 году они составили около 2,5 трлн рублей, в 2020-м могут вырасти до 3,6 трлн рублей.
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Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей
Комсомольская правда04:40
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