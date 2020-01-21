Экономика
Rambler News ServiceСбербанк оценил потери экономики России от кибератак
Российская экономика в 2019 году потеряла от кибератак 2,5 трлн рублей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на рабочей дискуссии Международного конгресса по кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
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Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей
Комсомольская правда04:40
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
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Apple хочет выпустить поскорее новый iPhone 9
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Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
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Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
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Наука
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В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
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