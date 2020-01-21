Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк оценил потери экономики России от кибератак

Российская экономика в 2019 году потеряла от кибератак 2,5 трлн рублей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на рабочей дискуссии Международного конгресса по кибербезопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
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Сбербанк предупреждает о росте числа кибератак в 2020 году

Национальная служба новостей15:59

Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

РБК07:51

Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей

Комсомольская правда04:40

Сбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году

Известия05:52

Сбербанк оценил ущерб экономике России от кибератак в 2019 году в 2,5 трлн рублей

Коммерсантъ05:40

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

RT на русском06:36

Сбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2019 году почти в 2,5 трлн рублей

ТАСС04:23
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Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

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При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
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«Челси» в большинстве не смог победить «Арсенал»

Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
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Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
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Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
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МедиаПоток 19 января в 02:58
Фигурное катание

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
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Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

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Саудовский принц отправил вирус миллиардеру и украл данные

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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

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