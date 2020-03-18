Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.

Финансы Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.

Политика Президент Путин назначил голосование за поправки к Конституции Президент России Владимир Путин подписал Указ от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7% Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Энергетика Путина удивил рост цен на бензин в России Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".

Экономика Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Здоровье Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Культура Джордж Мартин больше работает во время карантина Американский писатель-фантаст Джордж Р.Р. Мартин выложил в своем блоге сообщение о том, что он работает над романом «Ветра зимы» (часть фантастического цикла «Песнь Льда и Пламени») больше, чем когда-либо.