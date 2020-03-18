Экономика
Live24Сбербанк оценил риск повышения ставок по ипотеке
Председатель правления Сбербанка Светлана Кирсанова дала оценку рискам повышению ставок по ипотеке.
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Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность
Белоруссия имеет право на самостоятельность, потому что не является единым государством с Россией.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Политика
Президент Путин назначил голосование за поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал Указ от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Экономика
Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7%
Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Экономика
Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса
Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Здоровье
Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Культура
Джордж Мартин больше работает во время карантина
Американский писатель-фантаст Джордж Р.Р. Мартин выложил в своем блоге сообщение о том, что он работает над романом «Ветра зимы» (часть фантастического цикла «Песнь Льда и Пламени») больше, чем когда-либо.
Общество
В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах
Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
Владимир Путин подписал закон, по которому украинцы и белорусы, владеющие русским языком, будут признаваться его носителями без собеседования.