Экономика
ИзвестияСбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году
Кузнецов отметил, что потери отечественной экономики от кибератак будут расти. «По нашим оценкам, ущерб для экономики по итогам прошедшего года оценивается на сумму около 2,5 трлн рублей», — цитирует его ТАСС. Зампред добавил, что это соответствует прогнозам Сбербанка.
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Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей
Комсомольская правда04:40
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