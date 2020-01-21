Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году

Кузнецов отметил, что потери отечественной экономики от кибератак будут расти. «По нашим оценкам, ущерб для экономики по итогам прошедшего года оценивается на сумму около 2,5 трлн рублей», — цитирует его ТАСС. Зампред добавил, что это соответствует прогнозам Сбербанка.
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Сбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2019 году почти в 2,5 трлн рублей

ТАСС04:23

Сбербанк оценил ущерб экономике России от кибератак в 2019 году в 2,5 трлн рублей

Коммерсантъ05:40

Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей

Комсомольская правда04:40

Сбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году

Известия05:52

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

RT на русском06:36

Эксперты оценили потери экономики России от кибератак в 2020 году

Национальная служба новостей06:11

Сбербанк оценил потери экономики России от кибератак

Rambler News Service05:09
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Политика

Максим Орешкин не войдет в новое правительство

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
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Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Футбольный «Спартак» расторг контракт с Джано Ананидзе

Вести.Ru 05:50
Политика

МИД Польши выступил за диалог историков

«МИД Польши поддерживает постулат полного открытия российских архивов и проведение честного исторического диалога ученых», – заявили ТАСС в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.
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Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Технологии

Microsoft начала менять Windows 10

The GEEK 06:03
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Общество

Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Российская газета вчера в 18:31
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
RT на русском 04:42
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Армия и оружие

В Китае «Сармат» назвали новой опорой стратегических сил России

Принятие на вооружение РВСН ракеты "Сармат" обеспечит новую стратегическую опору России.
Российская газета 04:21
Шоу-бизнес

Иван Телегин оставит Пелагее элитную недвижимость

Иван Телегин и Пелагея проходят процедуру расторжения брака. После развода хоккеист оставит экс-супруге элитную недвижимость.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Армия и оружие

Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

RT на русском 05:53
Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
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Щербакова, Косторная и Трусова приедут на чемпионат Европы в среду

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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
ИнфоСМИ вчера в 12:43
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

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Сертифицирован трехрядный кроссовер Cadillac XT6 для России

В открытом реестре Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): для продаж сертифицировали Cadillac XT6 — кроссовер, хорошо знакомый заокеанским автомобилистам, но совершенно новый для наших соотечественников.
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Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
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Правительство России одобряет чипирование домашних животных

Правительство России одобряет идею об обязательном учете и чипировании домашних животных.
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Ученые открывают новые иммунные клетки, способные уничтожить рак

Группа специалистов утверждает, что недавно обнаруженный тип иммунных клеток-киллеров открыл перспективу «универсальной» терапии рака.
Капитал страны вчера в 11:59
Политика

В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
REGNUM 04:47
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС 06:51
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