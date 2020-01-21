В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5-3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

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