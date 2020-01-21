Экономика

РБКРБКСбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

В 2020 году общие потери экономики России от действий кибермошенников могут вырасти примерно на 40% — до 3,5-3,6 трлн руб. Об этом заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40%

РБК07:51

Сбербанк оценил ущерб экономике России от кибератак в 2019 году в 2,5 трлн рублей

Коммерсантъ05:40

Эксперты оценили потери экономики России от кибератак в 2020 году

Национальная служба новостей06:11

Сбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году

Известия05:52

Сбербанк прогнозирует ущерб России от кибератак в несколько триллионов

RT на русском06:36

Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей

Комсомольская правда04:40

Сбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2019 году почти в 2,5 трлн рублей

ТАСС04:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Здоровье

Жители России почти не болеют гриппом и ОРВИ

Стоит также отметить, что в России от гриппа привито 50,5% населения.
U74.Ru 02:26
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.
Интерфакс 07:45
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Известия 07:38
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Общество

Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки

Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии.
Известия 06:21
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК 08:09
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия 07:11
Футбол

Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин завершит нынешний сезон в футбольном клубе "Сочи".
Российская газета 02:44
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Игры

Sony снизила цену на PlayStation 4

По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
The GEEK 03:47
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Политика

Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза

Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Радио Sputnik 07:16
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
Salt Mag 18 января в 08:28
Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок

В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
REGNUM 03:57
Политика

В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
РЕН ТВ 08:17
Общество

Начислять материнский капитал на первенца могут начать в марте

Weacom.ru 19 января в 21:32
Наука

Названа новая причина инфарктов

Ультрамелкие частицы, которые выбрасываются в воздух автомобильными выхлопами, могут спровоцировать инфаркт.
Pravda.Ru 06:26
Здоровье

Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России

Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
RT на русском 03:37
Армия и оружие

Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии

Военное дело 19 января в 15:06
Политика

Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Инфорос 00:25
Здоровье

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек

РИА Новости 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное