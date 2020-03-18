Экономика
ГородовойСбербанк оценил возможность повышения ставок по ипотеке
Ставка Сбербанка по ипотеке отражает текущую ситуацию на рынке, сигнала для ее повышения пока нет, об этом заявила зампред правления банка Светлана Кирсанова. По ее словам, специалисты внимательно следят за происходящим на рынке.
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Общество
Из-за коронавируса отменили свидания в колониях и СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний выпустила постановление, согласно которому свидания с заключенными временно приостановлены.
Игры
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Космос
Центр Хруничева отложил испытания в Южной Корее из-за коронавируса
Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) из-за коронавируса отложил испытания в Южной Корее в рамках подготовки запуска спутника Kompsat-6.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Наука
Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
Политика
Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии
На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".
Шоу-бизнес
Джиган помирился с Оксаной Самойловой
Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову
Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Армия и оружие
США обвинили Россию в причастности к гибели турецких военных в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «убила десятки турецких военнослужащих» в Сирии, сообщает Reuters.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Экономика
Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса
Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Происшествия
Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве
Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Культура
Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя
Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.