Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service10:04

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъ10:11

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБК10:24

Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

ТАСС10:04

Сбербанк согласился продать «золотую акцию» «Яндекса»

Эхо Москвы17:05

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Ру10:39

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфакс05:33
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