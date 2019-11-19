Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.

Политика Палата представителей США продлила финансирование правительства Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.

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Политика Украинцам запретили ограничивать доступ людей к берегам водоемов Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который запрещает ограничивать доступ к берегам морей, рек и других водоемов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина».

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Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Армия и оружие В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.

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Общество Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.