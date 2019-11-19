Экономика
ИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство
Фонтанка.Рувчера в 10:39
Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка
Интерфаксвчера в 05:33
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Общество
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Происшествия
ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей
В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где следователь удерживает в заложниках свою жену.
Происшествия
Адвокат Соколова всерьез не рассчитывает на «лунную» версию
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы
Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
Политика
Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу императора Фридриха III
Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
Россияне могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним свой отпуск, рассказали в Роструде.
Спорт
Подчуфарова сравнила себя с Малкиным
Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.
Политика
Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией
НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности.
Происшествия
Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Политика
Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»
ЖКХ
В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку
Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Происшествия
Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области
Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.