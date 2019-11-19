Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Сбербанк согласился продать «золотую акцию» «Яндекса»

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Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъвчера в 10:11

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Рувчера в 10:39

Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

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Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Serviceвчера в 10:04

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБКвчера в 10:24

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфаксвчера в 05:33
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Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
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Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы

Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
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Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
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Ученые назвали главную причину возникновения рака

Ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress.
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«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
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«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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Форвард «Тампы» Кучеров получил травму в игре с «Сент-Луисом»

Вести.Ru 02:42
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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Археологи заглянули в нетронутую гробницу императора Фридриха III

Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.
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В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

Россияне могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним свой отпуск, рассказали в Роструде.
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Подчуфарова сравнила себя с Малкиным

Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.
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Генсек НАТО выступил за улучшение отношений с Россией

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности.
ТАСС 02:08
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Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
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В США заявили о неспособности России производить самолеты

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В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
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Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»

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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку

Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области

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Газета.Ru 03:07
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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
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