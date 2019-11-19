Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Сбербанк согласился продать Яндексу «Золотую акцию» по номинальной стоимости в 1 евро

Эхо Москвы12:30

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъ10:11

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфакс05:33

Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

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Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service10:04

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Ру10:39

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБК10:24
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