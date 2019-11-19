Экономика
ИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Общество
МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид
Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
Футбол
Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020
Сборные России и Бельгии выступали в одной группе в квалификации Евро-2020. В обоих матчах сильнее оказались бельгийцы.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Теннис
Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией
Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Гаджеты
Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Политика
Трамп назвал условия заключения торговой сделки с Китаем
7 ноября представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Игры
В The Outer Worlds теперь можно увеличить размер шрифта в диалогах
Разработчики исправили в ролевой игре несколько проблем с квестами и ряд внутриигровых ошибок, а также добавили возможность увеличить шрифт в диалогах.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Технологии
Запущен игровой сервис Google Stadia
Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
Происшествия
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Наука
Квантовые физики доказали, что объективной реальности не существует
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Политика
Палата представителей США продлила финансирование правительства
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии
Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Общество
Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Авто
Глава Volkswagen: выпускать ID.3 оказалось гораздо дешевле, чем Golf
Новый электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 оказался гораздо дешевле в производстве по сравнению с его идейным предшественником - электрическим Golf.
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.