Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Сбербанк согласился продать Яндексу «Золотую акцию» по номинальной стоимости в 1 евро

Эхо Москвы12:30

Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service10:04

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБК10:24

Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

ТАСС10:04

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъ10:11

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Ру10:39

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфакс05:33
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Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Вести.Ru 13:52
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Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
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Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

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Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
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Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Взгляд.ру вчера в 11:34
Политика

Трамп назвал условия заключения торговой сделки с Китаем

7 ноября представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что взаимное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.
Известия 13:53
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 17 ноября в 02:48
Игры

В The Outer Worlds теперь можно увеличить размер шрифта в диалогах

Разработчики исправили в ролевой игре несколько проблем с квестами и ряд внутриигровых ошибок, а также добавили возможность увеличить шрифт в диалогах.
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Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года

Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:46
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
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Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
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Запущен игровой сервис Google Stadia

Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
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На кладбище в Мурманской области погиб рабочий

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Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
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Квантовые физики доказали, что объективной реальности не существует

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Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника

Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
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Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
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Палата представителей США продлила финансирование правительства

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии

Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
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Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
РИА Новости 14:59
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Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
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Глава Volkswagen: выпускать ID.3 оказалось гораздо дешевле, чем Golf

Новый электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 оказался гораздо дешевле в производстве по сравнению с его идейным предшественником - электрическим Golf.
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Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии

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Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
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