Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Сбербанк продает «золотую акцию» Яндекса за €1

ТАССвчера в 10:04

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Коммерсантъвчера в 10:11

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

РБКвчера в 10:24

Сбербанк согласился продать «золотую акцию» «Яндекса»

Эхо Москвывчера в 17:05

Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Serviceвчера в 10:04

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за 1 евро. Так решило его руководство

Фонтанка.Рувчера в 10:39

Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфаксвчера в 05:33
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Армия и оружие

Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии

Газета.Ru вчера в 21:54
Происшествия

Под Воронежем пьяный врач не смог сделать рентген ребенку

Российская газета 01:49
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Общество

Больше 80% жителей России считают себя счастливыми

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (43%) считает, что большинство окружающих их людей счастливы.
REGNUM 01:16
Политика

Власти Британии отказали в визе нескольким российским журналистам

Британское правительство в 2019 году не одобрило некоторым российским журналистам визу.
Газета.Ru вчера в 09:31
Фигурное катание

Фанаты с фаерами и цветами подкараулили Медведеву в день её рождения

Поклонники ожидали фигуристку с фаерами, цветами и подарками. Когда Медведева появилась, они начали петь "С днём рождения".
Life.ru вчера в 05:40
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Наука

Изучена роль социальных связей в жизни черных ворон

Сотрудники Университета Англии Раскин провели исследование, направленное на подтверждение гипотезы относительно того, что социальные связи внутри группы черных ворон могут быть связаны с распространением паразитов.
Rusargument вчера в 12:39
Культура

Кинотеатр музея «Гараж» построят в форме вывернутого наизнанку павильона

Студия SNKH из Еревана стала победителем второго открытого конкурса музея современного искусства «Гараж» на разработку архитектурной концепции летнего кинотеатра Garage Screen.
РБК вчера в 08:20
Экономика

Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express

«Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:23
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Почеттино покинул свой пост

Аргументы и Факты вчера в 16:09
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма вчера в 01:53
Технологии

В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя по звуку

Москва 24 18 ноября в 07:09
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 вчера в 00:19
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском 18 ноября в 16:32
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
Тарантас Ньюс 18 ноября в 02:04
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Слово и Дело вчера в 13:16
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra вчера в 04:04
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.
RT на русском 01:26
Гаджеты

Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов

В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.
Astera 18 ноября в 12:55
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Волкер заявил о скептическом отношении Трампа к избранию Зеленского

Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер дал свои показания по делу об импичменте в конгрессе и пояснил, что Дональд Трамп скептически отнесся к избранию Владимира Зеленского украинским президентом.
Российская газета 01:04
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Футбол

Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Мойка78 вчера в 18:20
Общество

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости вчера в 16:18
Происшествия

В Тюменской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Российская газета 01:11
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
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