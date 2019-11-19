Экономика
ИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Общество
Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
Авто
Новый турбомотор появится на автомобилях УАЗ
Ульяновский завод - УАЗ анонсировал выпуск новых модификаций своих автомобилей с турбодвигателем в 180 лошадиных сил.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Путешествия
Спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых во время новогодних каникул 2020 года среди россиян значительно вырос.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Футбол
Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Совмин Белоруссии выдвинул России ультиматум
Перед началом заседания совмина Союзного государства белорусский премьер напомнил, что 6 сентября он и Дмитрий Медведев парафировали проект совместной программы действий по реализации подписанного в 1999 году договора о Союзном государстве — это стало началом подготовки 31 «дорожной карты».
Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Музыка
На Первом канале назвали бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Политика
Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса
Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о планах в ходе встречи в «нормандском формате» обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева, напомнил, что проект итогового документа уже согласован, несмотря на заявления украинских властей.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
Происшествия
СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму
Следователи начали проверку в связи с нападением на съемочную группу телеканала "Крым 24", сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.
Политика
МИД РФ осудил санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.
Наука
Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
Авто
Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер
Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Здоровье
В России выросло число случаев инфаркта мозга
Статистика общей заболеваемости в России свидетельствует об увеличении на 25% числа случаев инфаркта мозга.