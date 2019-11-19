Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
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Сбербанк согласился продать Яндексу «Золотую акцию» по номинальной стоимости в 1 евро

Эхо Москвы12:30

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

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Правление Сбербанка утвердило передачу «золотой акции» «Яндекса»

Rambler News Service10:04

Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1

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Главу ФАС обрадовало завершение истории с «золотой акцией» «Яндекса» у Сбербанка

Интерфакс05:33
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Совмин Белоруссии выдвинул России ультиматум

Перед началом заседания совмина Союзного государства белорусский премьер напомнил, что 6 сентября он и Дмитрий Медведев парафировали проект совместной программы действий по реализации подписанного в 1999 году договора о Союзном государстве — это стало началом подготовки 31 «дорожной карты».
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Названы первые победители «Золотого граммофона»

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На Первом канале назвали бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

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Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Пушков жестко ответил на слова Зеленского о возвращении Донбасса

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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
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СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

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