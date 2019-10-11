Экономика

РБКРБКСбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Мужчины, по данным авторов исследования, чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
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Пассивные мужчины оказались рискованнее пассивных женщин

Lenta.ru22:10

Исследование: мужчины и женщины инвестируют по-разному

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Число мужчин среди российских инвесторов на 4% больше, чем женщин

Собеседник06:17

Сбербанк рассказал о разнице мужских и женских стратегий инвестирования

Дни2407:05

Сбербанк оценил мужские и женские инвестиционные стратегии

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«Сбербанк Управление Активами» проанализировал, как инвестируют мужчины и женщины

Байкал2403:54

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

РБК03:01
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Политика

Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США

Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
RuNews24.ru 00:03
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru 21:25
Армия и оружие

Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
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Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец 11:31
Политика

Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец вчера в 08:14
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Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Теннис

Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий перед игрой с греком Стефаносом Циципасом в рамках полуфинального матча турнира в Шанхае.
ProstoProSport 07:56
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 16:32
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение в Сахалинской области

РБК 23:20
Происшествия

В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.
РБК 20:51
Баскетбол

«Химки» переиграли «Басконию» в матче Евролиги

"Химки" обыграли "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 15:20
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Хоккеисты Овечкин и Тарасенко снялись в новом клипе группы Green Day

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Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК 10:57
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

РИА Новости вчера в 11:17
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Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Политика

В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
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Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

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Армия и оружие

Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU вчера в 11:01
Политика

Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта

Стратегию развития в стране искусственного интеллекта до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.
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Культура

Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке

Ньюс-НН вчера в 12:38
Происшествия

Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров

Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
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