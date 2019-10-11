Аналитики АО «Сбербанк Управление активами» проанализировали стратегии инвестирования мужчин и женщин. Оказалось, мужчины чаще рискуют и вкладывают больше. Как пишет РБК, мужчины — более активно инвестируют, чем женщины.

Сбербанк рассказал о мужских и женских стратегиях инвестирования

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