Экономика
РБКСбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Мужчины, по данным авторов исследования, чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
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«Сбербанк Управление Активами» проанализировал, как инвестируют мужчины и женщины
Байкал2411 октября в 03:54
В Сбербанке рассказали о разнице в стратегии инвестирования у мужчин и женщин
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Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
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