Экономика

РБКРБКСбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Мужчины, по данным авторов исследования, чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
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