Экономика

РБКРБКСбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Мужчины, по данным авторов исследования, чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
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Исследование: мужчины и женщины инвестируют по-разному

BFM.ru07:09

Сбербанк рассказал о разнице мужских и женских стратегий инвестирования

Дни2407:05

Число мужчин среди российских инвесторов на 4% больше, чем женщин

Собеседник06:17

Сбербанк оценил мужские и женские инвестиционные стратегии

Саминвестор06:15

«Сбербанк Управление Активами» проанализировал, как инвестируют мужчины и женщины

Байкал2403:54

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

РБК03:01
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Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Интерфакс 07:42
Здоровье

Российские врачи отрезали младенцу третью ногу

Как отмечается, ребенок родился с тремя ногами, удвоенной мочеполовой системой и без анального отверстия.
Газета.Ru 06:37
Кино

В фильме о Юлии Началовой появится двойник Аллы Пугачевой

Российский продюсер и композитор Андрей Загорский, который ранее анонсировал съемки фильма о скоропостижно скончавшейся певице Юлии Началовой, поделился некоторыми подробностями своей работы.
Дни24 вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика

Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес

Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
Neva.Today 06:11
Армия и оружие

В России испытают унифицированную платформу боевых роботов

Специалисты Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и научно-производственного объединения «Андроидная техника» проведут демонстрационные испытания универсальной платформы боевых роботов «Маркер».
N+1 05:20
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Происшествия

В Самаре вынесли обвинительный приговор трем офицерам ФСБ

РегионСамара.ру вчера в 07:47
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Российская газета вчера в 03:22
Политика

Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Шоу-бизнес

Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк

Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Происшествия

Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов

Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов.
РБК 06:16
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 06:13
Здоровье

Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Единоборства

Путин рассказал боксерам о том, как ему сломали нос на тренировке

Владимир Путин, лидер Российской Федерации, поведал боксерам о том, что во время тренировочного боя ему сломали нос.
Discover24 06:44
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии перенесли

Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Все про Спорт ру 06:25
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Российская газета 03:30
Гаджеты

GPU AMD Arcturus будет гигантским

Вчера в базе HWiNFO появилась информация о поколении карт Arcturus, хотя и без какой-либо конкретики.
iXBT.com 03:52
Хоккей

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

Sport24.ru вчера в 22:51
Культура

Бесплатная выставка мировых художников открылась в Воронеже

Блокнот Воронеж вчера в 12:32
Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Космос

Нобелевский лауреат назвал невозможным переселение на другие планеты

Planet Today 03:19
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