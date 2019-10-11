Экономика
РБКСбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Мужчины, по данным авторов исследования, чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
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Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Здоровье
Российские врачи отрезали младенцу третью ногу
Как отмечается, ребенок родился с тремя ногами, удвоенной мочеполовой системой и без анального отверстия.
Газета.Ru 06:37
Кино
В фильме о Юлии Началовой появится двойник Аллы Пугачевой
Российский продюсер и композитор Андрей Загорский, который ранее анонсировал съемки фильма о скоропостижно скончавшейся певице Юлии Началовой, поделился некоторыми подробностями своей работы.
Дни24 вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика
Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес
Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
Neva.Today 06:11
Армия и оружие
В России испытают унифицированную платформу боевых роботов
Специалисты Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и научно-производственного объединения «Андроидная техника» проведут демонстрационные испытания универсальной платформы боевых роботов «Маркер».
N+1 05:20
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере
Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Происшествия
В Самаре вынесли обвинительный приговор трем офицерам ФСБ
РегионСамара.ру вчера в 07:47
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета вчера в 03:22
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Происшествия
Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов.
РБК 06:16
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 06:13
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Единоборства
Путин рассказал боксерам о том, как ему сломали нос на тренировке
Владимир Путин, лидер Российской Федерации, поведал боксерам о том, что во время тренировочного боя ему сломали нос.
Discover24 06:44
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли
Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Все про Спорт ру 06:25
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Гаджеты
GPU AMD Arcturus будет гигантским
Вчера в базе HWiNFO появилась информация о поколении карт Arcturus, хотя и без какой-либо конкретики.
iXBT.com 03:52
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Культура
Бесплатная выставка мировых художников открылась в Воронеже
Блокнот Воронеж вчера в 12:32
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06