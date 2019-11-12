Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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с чего всё началось

Сбербанк пошел в разнос

Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.
Коммерсантъ11 ноября в 17:43

Подробнее о событии

Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом

Телеканал 360°11 ноября в 20:09

В Сбербанке назвали доставку банковских карт «тупиковой ветвью эволюции»

Rambler News Service03:11

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Интерфаксвчера в 02:35

Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

РБКвчера в 00:46

Услуге по доставке банковских карт предрекли исчезновение

Lenta.ru03:33

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Ведомости11 ноября в 19:01

Сбербанк пошел в разнос

Коммерсантъ11 ноября в 17:43
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Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Армия и оружие

Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Lenta.ru 03:08
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Происшествия

Жильцов сгоревшего дома в Твери поселили в гостиницы

В Твери жильцам пострадавших от пожара квартир дома № 122 во Дворе Пролетарки выделили номера в гостиницах на первое время.
Известия вчера в 13:41
Экономика

Богатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей.
Газета.Ru 02:44
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
Lenta.ru 03:42
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко получила премию «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Актуальные Новости 02:25
Происшествия

Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

РБК 03:26
Энергетика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Политика

В МИД России заявили о готовности принять нового посла США

8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.
Известия 02:19
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

REGNUM 03:44
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес

Вдовец Фриске сделал предложение возлюбленной

Вдовец Жанны Фриске встречается с Тулуповой уже полтора года, они живут вместе с начала 2019 года, передает издание "7 дней".
Газета.Ru вчера в 07:54
Кино

Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре

Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.
Gmbox.ru вчера в 04:34
Армия и оружие

В ДНР заявили о завершении отвода сил в Петровском

Известия вчера в 04:23
Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после модернизации

Фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока на судоремонтном предприятии «Дальзавод» в рамках проводимой модернизации.
Дни24 03:46
Технологии

Власти США начали расследование против медицинского проекта Google

Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия вчера в 22:20
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Авто

АвтоВАЗ назвал цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 11 ноября в 13:25
Общество

Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом

Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.
ФАН 02:55
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Экономика

Сбербанк согласовал план реструктуризации долга Utair

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления компании Utair. Герман Греф сообщил, что в планы банка не входит банкротство авиакомпании.
ФедералПресс 01:44
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
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