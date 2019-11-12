Экономика
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъ11 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Ведомости11 ноября в 19:01
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Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна 11 ноября в 15:41
Футбол
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
Soccer.ru вчера в 13:39
Происшествия
Российская школьница умерла в «Артеке»
Lenta.ru 03:42
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Политика
Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала постельное фото
Популярная певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками эффектным постельным фото.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Политика
Назарбаев: Зеленский дал согласие на встречу с Путиным «тет-а-тет»
Московский Комсомолец вчера в 02:04
Происшествия
Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции
Юридического задержания в настоящее время не произошло.
Lenta.ru 04:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 11 ноября в 02:01
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Театры
В ЦК «Сцена» прокомментировали отмену спектакля по мотивам «Чиполлино»
В центре культуры «Сцена» прокомментировали отказ в показе спектакля по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» на фестивале любительских театров в Москве.
Взгляд.ру вчера в 03:59
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Спорт
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.
Pravda.Ru вчера в 02:23
Общество
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Экономика
Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Происшествия
Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде
Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
Газета.Ru 03:57
Футбол
Валерий Карпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб
Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин и шесть игроков основного состава команды могут покинуть клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
1rnd.ru 03:59
Наука
Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга
По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 вчера в 04:33