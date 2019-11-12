Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.

с чего всё началось

С декабря будет запущена доставка новых карт Предполагается, что заказывать карты можно будет через интернет-банк или мобильный банк, с дистанционной верификацией клиента. В полном объеме сервис заработает в первом полугодии 2020 года, сказал источник издания, близкий к Сбербанку.

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