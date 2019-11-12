Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам

С декабря будет запущена доставка новых карт Предполагается, что заказывать карты можно будет через интернет-банк или мобильный банк, с дистанционной верификацией клиента. В полном объеме сервис заработает в первом полугодии 2020 года, сказал источник издания, близкий к Сбербанку.
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с чего всё началось

Сбербанк пошел в разнос

Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Lenta.ru04:08

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Интерфакс02:35

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Ведомостивчера в 19:01

Сбербанк запустил платную доставку карт на дом

News.ru00:02

Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом

Телеканал 360°вчера в 20:09

Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

РБК00:46

Сбербанк пошел в разнос

Коммерсантъвчера в 17:43
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Общество

Крым обеспечен водой до марта, несмотря на засуху

Крым, несмотря на засуху, обеспечен водой до марта, необходимости в ограничении водоснабжения нет, заявил журналистам вице-премьер правительства республики Андрей Рюмшин.
РИА Новости 03:58
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В тройку основных страхов россиян вошли: Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных.
РБК вчера в 22:09
Политика

Кремль выступил против входа в интернет по паспорту

Нарушением прав граждан и проявлением цензуры стала бы реализация инициативы разрешать доступ в интернет только по паспорту.
Российская газета 04:46
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Культура

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Футбол

Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

Мослента вчера в 10:34
Футбол

Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за стычки с Гомесом

Напомним, в концовке матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1) Гомес и Стерлинг решили выяснить отношения, после чего защитник мерсисайдцев толкнул Стерлинга в грудь.
Metaratings 02:00
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 10:36
Происшествия

СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.
Коммерсантъ 02:53
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома.
Lenta.ru 04:37
Наука

В генах англичан разглядели признаки социального неравенства

Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне.
N+1 вчера в 10:50
Политика

Помпео: США вооружили Украину «для войны с русскими»

США предоставили Украине оружие, чтобы она «могла сражаться с русскими». Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео телеканалу WCSC-TV.
BFM.ru вчера в 11:24
Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

ДНР сообщила о разведении вооружений и сил в Петровском

News.ru 04:31
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку

Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru вчера в 06:35
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM вчера в 15:40
Интернет

YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли

В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Культура

В Токио выбрали «Мисс Интернешнл 2019»

В японской столице Токио прошел конкурс «Мисс Интернешнл 2019».
Росбалт 04:18
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие

Турция и РФ начали новый этап патрулирования на северо-востоке Сирии

News.ru вчера в 05:21
Технологии

Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей

Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Здоровье

Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях

Planet Today 10 ноября в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
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