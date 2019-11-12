Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.

с чего всё началось

В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.

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