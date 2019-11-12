Общество
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.
— Лев Хасис, российский предпринимательКоммерсантъ 05:10
с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъ11 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Ведомости11 ноября в 19:01
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Общество
Издание TCCAsia назвало самых красивых девушек Азии
Реальное время 15:32
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Армия и оружие
«Русские Витязи» получили новые Су-35С
На подмосковном аэродроме Кубинка пилотажная группа приняла четыре новых истребителя Су-35С, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 17:28
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Футбол
«Ротор» в гостях переиграл «Химки»
Soccer.ru 12:33
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
REGNUM вчера в 01:38
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ 13:18
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия
СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
РИА Новости 09:28
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Общество
Тодоренко подобрала для премии яркий образ, но промахнулась с обувью
Накануне в Москве состоялась премия «Женщина года» журнала Glamour. Тодоренко сразу выделилась из толпы.
Телепрограмма 09:27
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Фигурное катание
Шома Уно рассказал об отчаянии на тренировках Тутберидзе
Японский фигурист, призер Олимпийских игр Шома Уно рассказал о тренировках на стажировке в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт 15:45
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Происшествия
В Крыму около 170 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку
Почти 170 добровольцев ищут пятилетнюю девочку, которая пропала из села Кропоткино Раздольненского района Крыма, сообщила РИА Новости организатор поисковых мероприятий.
РИА Новости 15:12
Наука
Линии электропередач повышают агрессивность пчел
Электромагнитные поля линий электропередач (ЛЭП) повышают агрессивность пчел, а также снижают их способность к обучению.
Мойка78 13:25
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00