Экономика
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
С декабря будет запущена доставка новых карт Предполагается, что заказывать карты можно будет через интернет-банк или мобильный банк, с дистанционной верификацией клиента. В полном объеме сервис заработает в первом полугодии 2020 года, сказал источник издания, близкий к Сбербанку.
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с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъвчера в 17:43
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Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
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Экономика
Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы
Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает льготу на списание до 10% тиража, при этом реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40% от тиража, указано в пояснительной записке к законопроекту.
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Россиян задержали за угрозы убийством судье Мосгорсуда
Lenta.ru вчера в 14:40
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Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
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В Нижегородской области задержали угонщиков скорой
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Появилось видео с совещания Медведева в поезде
Lenta.ru 05:26
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Супруга Алека Болдуина потеряла ребенка
Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в Instagram призналась, что потеряла ребенка.
Телеканал 360° 03:48
Общество
В Челябинске выберут лучших кандидатов в мэры
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Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
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Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
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Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
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В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ
Пожар рядом с Северной ТЭЦ, где в ангаре горели автомобильные покрышки, локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
РИА Новости 07:16