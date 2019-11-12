Экономика
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.
— Лев Хасис, российский предпринимательКоммерсантъ 05:10
с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъ11 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Ведомости11 ноября в 19:01
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Максаковой вернули элитную квартиру в Москве
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В Бразилии стартует саммит БРИКС
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Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
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Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
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В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
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Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Московский Комсомолец вчера в 16:07
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RT на русском вчера в 17:45
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Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
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Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
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Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ
Защитник «Барселоны» Даниэль Карвахаль выразил надежду, что «Барселона» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
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Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
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В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
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Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
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В ДНР заявили о завершении отвода сил в Петровском
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К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
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Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 06:03
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Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Экономика
Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения средств на госпрограмму развития сельских территорий со следующего года.
РИА Новости 00:45
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В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
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МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
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Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
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Ведомости 04:37
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
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