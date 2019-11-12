Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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Лев Хасис
В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.
— Лев Хасис, российский предпринимательКоммерсантъ 05:10
с чего всё началось

Сбербанк пошел в разнос

Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.
Коммерсантъ11 ноября в 17:43

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Forbes05:55

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

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Услуге по доставке банковских карт предрекли исчезновение

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В Сбербанке назвали доставку банковских карт «тупиковой ветвью эволюции»

Rambler News Service03:11

Сбербанк считает услугу по доставке карт клиентам «тупиковой ветвью эволюции»

Коммерсантъ05:10

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Ведомости11 ноября в 19:01
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Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
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Защитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Дэнни Роуз заявил, что руководство лондонского клуба пытается выпроводить его из команды.
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