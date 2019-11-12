Экономика
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
Читать в источнике
Оценить16
В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.
— Лев Хасис, российский предпринимательКоммерсантъ 05:10
с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъ11 ноября в 17:43
Подробнее о событии
Показать все источники
«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Ведомости11 ноября в 19:01
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
RT на русском 09:32
Происшествия
Экс-полковник Захарченко в колонии получил статус склонного к побегу
Аргументы и Факты вчера в 23:48
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
Футбол
Сборная России не сыграет с Бельгией в новой форме
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).
Чемпионат вчера в 16:32
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Вести.Ru 09:12
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС 07:12
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Происшествия
Дело о смерти девочки в «Артеке» передали в центральный аппарат СК
Расследованием смерти 15-летней девочки из Махачкалы в детском центре «Артек» в Крыму займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
РБК 08:52
Авто
Hyundai представит прототип нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня 01:10
Политика
Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, позволившего себе оскорбительные выражения в адрес судьи Станислава Васильева.
Российская газета 07:55
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
Интермонитор.ру 10 ноября в 15:51
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Хоккей
Кудашов: «В начале матча было плохое движение, но потом разбегались»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Gazeta.SPb 08:44
Политика
Кремль отметил позитивную динамику в подготовке нормандского саммита
Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 09:06
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
РИА Новости 05:53
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
В первом квартале года ВВП, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,9%.
РБК 08:01
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
«Я никуда не уйду». Игрок сборной Англии выступил с критикой в адрес руководства «Тоттенхэма»
Защитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Дэнни Роуз заявил, что руководство лондонского клуба пытается выпроводить его из команды.
Матч ТВ 09:16
Космос
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
МИР 24 00:49