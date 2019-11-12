Экономика
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку. Такую услугу уже предоставляют другие крупные банки, отмечает газета.
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В целом мы считаем, что это направление деятельности — тупиковая ветвь эволюции, потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах.
— Лев Хасис, российский предпринимательКоммерсантъ 05:10
с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъ11 ноября в 17:43
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«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом
Ведомости11 ноября в 19:01
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Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тюменского курсанта от менингита
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, который умер от менингококковой инфекции и сепсиса.
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
В целом, военная контрразведка в начале "нулевых" годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь, отметил генерал.
Происшествия
«Мост глупости» нанес двойной удар
В Санкт-Петербурге автобус застрял вслед за «Газелью» под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и попал на видео.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Экономика
«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2
Средства на покупку 27,5% (66 млрд рублей) "Ростелеком" получит от ВТБ, который выкупит допэмиссию компании по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Армия и оружие
«Ведомости»: в Сирии сменился командующий российской группировкой
На место командующего российской группировкой войск в Сирии в сентябре назначали замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чайко, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник.
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Украина обещает «отреагировать» на запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Общество