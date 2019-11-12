Общество
ИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам
С декабря будет запущена доставка новых карт Предполагается, что заказывать карты можно будет через интернет-банк или мобильный банк, с дистанционной верификацией клиента. В полном объеме сервис заработает в первом полугодии 2020 года, сказал источник издания, близкий к Сбербанку.
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с чего всё началось
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие
«Наиболее угрожающий» сценарий войны между Россией и Украиной раскрыли в Киеве
Бомбардировка Киева является «наиболее угрожающим» сценарием вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
Аргументы недели 02:09
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной
Говорят, после полтора года романа, Шепелев решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Life.ru вчера в 13:31
Общество
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Российская газета 02:56
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Здоровье
Безвредный вирус папилломы может спасти человека от рака кожи
Вирусы папилломы бывают разные, есть такие, которые спасают человека от рака кожи.
Новости Рязани 10 ноября в 13:44
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика
В Киеве начался митинг против создания рынка земли
У здания Верховной рады в Киеве проходит акция протеста против создания рынка земли, который позволит иностранцам и иностранным компаниям покупать землю, передает телеканал «Прямой».
Rambler News Service 03:36
Армия и оружие
ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»
Rusvesna.su 00:25
Экономика
Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС 10 ноября в 16:01
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия
Альфонс выманил у ростовчанки 6 млн рублей
Вечерний курьер 03:02
Здоровье
В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 13:26
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п. п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:14
Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Здоровье
В Нижнем Новгороде детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
Девять воспитанников детского сада заболели острой кишечной инфекцией в Нижнем Новгороде, учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
РИА Новости 02:48
Авто
Объявлена дата выхода нового кроссовера Honda Breeze в продажу
Новый кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу уже в конце ноября – компания официально объявила дату выхода на рынок.
AvtoVolgograda.ru 10 ноября в 00:08
Армия и оружие
Израиль прогнал российскую субмарину
Lenta.ru 02:51
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43