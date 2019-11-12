Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк опробует доставку карт клиентам

С декабря будет запущена доставка новых карт Предполагается, что заказывать карты можно будет через интернет-банк или мобильный банк, с дистанционной верификацией клиента. В полном объеме сервис заработает в первом полугодии 2020 года, сказал источник издания, близкий к Сбербанку.
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с чего всё началось

Сбербанк пошел в разнос

Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Сбербанк пошел в разнос

Коммерсантъвчера в 17:43

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Ведомостивчера в 19:01

Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом

Телеканал 360°вчера в 20:09

Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

РБК00:46

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Интерфакс02:35

Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Lenta.ru03:46

Сбербанк запустил платную доставку карт на дом

News.ru00:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:59, Вашингтон
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие

«Наиболее угрожающий» сценарий войны между Россией и Украиной раскрыли в Киеве

Бомбардировка Киева является «наиболее угрожающим» сценарием вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
Аргументы недели 02:09
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной

Говорят, после полтора года романа, Шепелев решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

Life.ru вчера в 13:31
Общество

Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Российская газета 02:56
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Здоровье

Безвредный вирус папилломы может спасти человека от рака кожи

Вирусы папилломы бывают разные, есть такие, которые спасают человека от рака кожи.
Новости Рязани 10 ноября в 13:44
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика

В Киеве начался митинг против создания рынка земли

У здания Верховной рады в Киеве проходит акция протеста против создания рынка земли, который позволит иностранцам и иностранным компаниям покупать землю, передает телеканал «Прямой».
Rambler News Service 03:36
Армия и оружие

ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»

Rusvesna.su 00:25
Экономика

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС 10 ноября в 16:01
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия

Альфонс выманил у ростовчанки 6 млн рублей

Вечерний курьер 03:02
Здоровье

В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 13:26
Политика

Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика

Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п. п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:14
Технологии

Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных

Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Здоровье

В Нижнем Новгороде детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Девять воспитанников детского сада заболели острой кишечной инфекцией в Нижнем Новгороде, учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
РИА Новости 02:48
Авто

Объявлена дата выхода нового кроссовера Honda Breeze в продажу

Новый кроссовер Honda Breeze выйдет в продажу уже в конце ноября – компания официально объявила дату выхода на рынок.
AvtoVolgograda.ru 10 ноября в 00:08
Армия и оружие

Израиль прогнал российскую субмарину

Lenta.ru 02:51
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43
Происшествия

На парковке в подмосковном Раменском сгорели 13 машин

РБК 01:43
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