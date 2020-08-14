Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту

Ранее издание РБК сообщило об отмене банком бесплатной рассылки уведомлений о переводах на карты. В публикации отмечалось, что уведомления о списаниях и зачислениях будут приходить только клиентам, которые подключили соответствующую услугу.