Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
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Ранее издание РБК сообщило об отмене банком бесплатной рассылки уведомлений о переводах на карты. В публикации отмечалось, что уведомления о списаниях и зачислениях будут приходить только клиентам, которые подключили соответствующую услугу.В источнике
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