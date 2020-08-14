Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту

Ранее издание РБК сообщило об отмене банком бесплатной рассылки уведомлений о переводах на карты. В публикации отмечалось, что уведомления о списаниях и зачислениях будут приходить только клиентам, которые подключили соответствующую услугу.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Сбербанк опроверг сообщения о введении комиссии на уведомления

РИА Новости10:19
Коммерсантъ

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Коммерсантъ10:18
Известия

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Известия01:57
URA.Ru

В Сбербанке опровергли отмену бесплатных уведомлений о переводах

URA.Ru09:55
RT на русском

Сбербанк опроверг введение допкомиссий за уведомления о переводах

RT на русском09:48
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС о переводах. Чем биткоин лучше

РБК06:13
ТАСС

Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах

ТАСС09:25

МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, который ранее заявил об отсутствии сведений об избиениях и издевательствах, уточнил свою позицию, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
Общественная служба новостей10:36
1,4K

Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

В регионе Персидского залива не должно быть шантажа и диктата с чьей-либо стороны, а существующие проблемы следует решать на коллективной основе без односторонних подходов, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском10:36

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
2

Intel представила GPU с 16 384 ядрами и чудовищной производительностью

Линейку графических ускорителей XE HP с огромной производительностью представила на мероприятии Architecture Day 2020 компания Intel, сообщает 13 августа IT-ресурс IXBT.com Анонс линейки графических ускорителей XE HP оказался самым ярким событием Architecture Day 2020.
ИА Красная Веснавчера в 16:48
5