Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации «Коммерсанта», новое предложение появилось на одном из теневых ресурсов.

Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете

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