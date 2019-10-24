Общество
REGNUMСбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации «Коммерсанта», новое предложение появилось на одном из теневых ресурсов.
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с чего всё началось
Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.Известиявчера в 19:15
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Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой
В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 07:01
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Политика
Сноуден рассказал, что попал в России в «ловушку»
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не делает его жизнь легче.
Политика Сегодня вчера в 22:43
Авто
Представлена новая Hyundai Creta
Новый кроссовер Hyundai ix25 стал на 10 мм длиннее, на 8 мм выше, а колесная база машины выросла на 20 мм.
Tvoe-avto.com 21 октября в 17:57
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Футбол
Вратарь «Ювентуса» о матче-реванше с «Локо»: мы ожидаем сложную игру
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, какие по его мнению шансы у московского "Локомотива" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, передают "Известия".
Газета.Ru 18:57
Общество
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Кино
На российские экраны вышел «Текст» с Александром Петровым
7 новостей 08:36
Энергетика
В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru 22:51
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
Технологии
Вышло 5 новых приложений от Google для борьбы с зависимостью от смартфонов
Google представил 5 мобильных приложений, чтобы помочь пользователям побороть свою зависимость от смартфона.
Дни24 02:50
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только, когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ 23:08
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт 19:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот на шестой день после родов
Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.
Телепрограмма вчера в 03:48
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 09:04
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.
Car.ru 06:50
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском 06:55
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости 21:47
Общество
Секретная служба США допросила рэпера Эминема из-за угроз Трампу
Секретная служба США в 2018 году допрашивала американского рэпера Эминема из-за содержащихся в тексте его песни угроз в адрес президента Дональда Трампа.
РБК 16:43
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17