Общество

REGNUMREGNUMСбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации «Коммерсанта», новое предложение появилось на одном из теневых ресурсов.
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с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.
Известиявчера в 19:15

Подробнее о событии

Данные клиентов Сбербанка оказались в интернете. Как это произошло и как себя обезопасить?

Дождь13:15

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известия03:46

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфакс00:30

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАСС02:47

В Сбербанке прокомментировали сообщения об утечке данных в Сеть

РЕН ТВ03:28

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъ03:06

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБК04:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

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Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, какие по его мнению шансы у московского "Локомотива" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, передают "Известия".
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Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

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Google представил 5 мобильных приложений, чтобы помочь пользователям побороть свою зависимость от смартфона.
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Общество

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Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
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Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
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Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

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Происшествия

В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

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Секретная служба США допросила рэпера Эминема из-за угроз Трампу

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Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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