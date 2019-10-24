Общество
REGNUMСбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации «Коммерсанта», новое предложение появилось на одном из теневых ресурсов.
Читать в источнике
Оценить220
с чего всё началось
В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.Известиявчера в 19:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена, на настоящий момент никто из руководителей регионов не имел таких партийных функций.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Общество
Утренний кофе может привести к инсульту
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
Политика
Пенс назвал Китай стратегическим соперником США
США рассматривают Китай как своего стратегического и экономического соперника, такая позиция Вашингтона прописана в Стратегии национальной безопасности 2017 года.
Политика
ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину нарушившей права бывшего мэра Славянска Нели Штепы, в отношении которой ранее было открыто дело по обвинению в сепаратизме.
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
В ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160
В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
Происшествия
Абызов заявил, что его сын уехал в США
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Поклонская оказалась коренной украинкой и поклонницей Хэллоуина
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Экономика
В ПФР объяснили, возможна ли индексация пенсий работающих пенсионеров
В Пенсионном фонде России подсчитали сумму, которая потребовалась бы в 2020 году на индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Политика
Россия списала странам Африки долги на 20 миллиардов долларов
Россия списала африканским государствам долги более чем на 20 миллиардов долларов.
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.