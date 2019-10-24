В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации «Коммерсанта», новое предложение появилось на одном из теневых ресурсов.

Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете

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