Общество
РИА НовостиСбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов. "В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в кредитной организации. Об утечке в Сбербанке сообщила накануне газета "Известия".
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с чего всё началось
На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.Известиявчера в 08:33
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Александр Кокорин все-таки отправится в «Сочи»
По информации «Спорта День за Днем», нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки отправится в расположение «Сочи».
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Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
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Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий американского президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
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ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
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Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая
Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
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Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
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Армия и оружие
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В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
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Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
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Из Lada Granta сделают однотонный пикап
Марка может пополниться однотонным пикапом, который соберут на базе народного бестселлера Granta.
Армия и оружие
Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
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Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
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Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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