Общество

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов. "В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в кредитной организации. Об утечке в Сбербанке сообщила накануне газета "Известия".
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с чего всё началось

Зимняя коллекция: данные минимум о 20 тыс. клиентах Сбера продаются в Сети

На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.
Известиявчера в 08:33

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В Сбербанке опровергли сообщения об утечке данных клиентов

Говорит Москва03:27

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

ТАСС03:05

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

РИА Новости03:36

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Вести.Ru03:44

Сбербанк опроверг сообщения об утечках данных тысяч россиян

URA.Ru03:30

Сбербанк отрицает утечку данных 20 тысяч клиентов

Коммерсантъ03:27

Сбербанк инициировал проверку информации об утечке данных клиентов

Известия03:10
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Футбол

Александр Кокорин все-таки отправится в «Сочи»

По информации «Спорта День за Днем», нападающий «Зенита» Александр Кокорин все-таки отправится в расположение «Сочи».
Спорт день за днем вчера в 07:09
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета вчера в 07:16
Футбол

Милан — Ювентус 1:1

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Sport24.ru вчера в 16:42
Культура

Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак «Док-ток»

Вокруг ТВ вчера в 15:43
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана

Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий американского президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Вести.Ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Общество

Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
Ведомости вчера в 23:54
Происшествия

Телефонные мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

РИА Новости 01:17
Биатлон

Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Газета.Ru 03:53
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Армия и оружие

В России завершились испытания перспективной торпеды

РБК 02:21
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Происшествия

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Вести.Ru 03:29
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

Писательница избавилась от длинных волос Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов.
WomanHit.ru 03:52
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Авто

Из Lada Granta сделают однотонный пикап

Марка может пополниться однотонным пикапом, который соберут на базе народного бестселлера Granta.
110km.ru 12 февраля в 05:33
Армия и оружие

Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

NewInform вчера в 12:41
Технологии

Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
ToDay News Ufa вчера в 10:42
Политика

Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
RT на русском 03:20
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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