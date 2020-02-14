На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.

с чего всё началось

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов. "В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в кредитной организации. Об утечке в Сбербанке сообщила накануне газета "Известия".

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