Общество
Lenta.ruСбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения. По его информации речь идет о данных за период 2015-2016 годов, к их утечке банк не имел отношения.
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с чего всё началось
На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.Известиявчера в 08:33
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Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал размер своей пенсии
Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
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В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Армия и оружие
В «НПО машиностроения» оценили очередные санкции США
Реутовское "НПО машиностроения" очередные санкции США, введенные против предприятия, считает примером недобросовестной конкуренции.
Политика
Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.
Политика
Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Киберспорт
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Полиция Москвы нашла мать брошенного у метро младенца
Ребёнка обнаружили в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» и передали медикам.
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова с мужем выбрали имя для четвертого ребенка
В ближайшее время блогер Оксана Самойлова, которая находился в положении, должна родить четвертого ребенка своему супругу рэперу Джигану.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
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Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили
Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Шоу-бизнес
Мария Захарова заявила о своем неуважении к Ксении Собчак
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Энергетика
«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2020 году.
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Авто
Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве
Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Происшествия
В Челябинске горит цех по производству пластиковой посуды
В Челябинске уже несколько часов тушат пожар в цехе по производству пластиковой посуды.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Бывший глава Калужской области Артамонов переходит в Совет Федерации
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о своём переходе в Совет Федерации, сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.