Общество

Lenta.ruLenta.ruСбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения. По его информации речь идет о данных за период 2015-2016 годов, к их утечке банк не имел отношения.
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с чего всё началось

Зимняя коллекция: данные минимум о 20 тыс. клиентах Сбера продаются в Сети

На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.
Известиявчера в 08:33

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В Сбербанке опровергли сообщения об утечке данных клиентов

Говорит Москва03:27

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

ТАСС03:05

Сбербанк инициировал проверку информации об утечке данных клиентов

Известия03:10

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

РИА Новости03:36

Сбербанк опроверг сообщения об утечках данных тысяч россиян

URA.Ru03:30

Сбербанк отрицает утечку данных 20 тысяч клиентов

Коммерсантъ03:27

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Вести.Ru03:44
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В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
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Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
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Шоу-бизнес

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В ближайшее время блогер Оксана Самойлова, которая находился в положении, должна родить четвертого ребенка своему супругу рэперу Джигану.
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Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

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Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

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Lenta.ru вчера в 15:52
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Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.
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Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

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В Челябинске уже несколько часов тушат пожар в цехе по производству пластиковой посуды.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Бывший глава Калужской области Артамонов переходит в Совет Федерации

Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о своём переходе в Совет Федерации, сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
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РИА Новости 03:54
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