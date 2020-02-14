Общество
Lenta.ruСбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения. По его информации речь идет о данных за период 2015-2016 годов, к их утечке банк не имел отношения.
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с чего всё началось
На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два «лота» — с 20 тыс. и со 100 тыс. строк. «Известия» проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.Известиявчера в 08:33
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Футбол
Малком: Болельщики «Барселоны» умоляли меня не уходить
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Политика
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем
Президент Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию необходимо провести в будний день.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Армия и оружие
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии.
Футбол
Клопп рассказал о любимом моменте за время работы в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о самом любимом моменте за время работы в клубе.
Здоровье
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Здоровье
Болевшего коронавирусом китайца выписали из больницы в Чите
Гражданина Китая Вань Юньбиня, лечившегося от коронавируса в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, выписали.
Политика
Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали родной матери
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Общество
Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса
Как сообщал Telegram-канал, из-за риска распространения нового коронавируса и обилия туристов из Китая в Третьяковской галерее якобы планировалось провести полную дезинфекцию.
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за натянутые до ушей бикини
Подписчики телезвезды посчитали, что она сильно натянула трусы, продемонстрировав всем свои интимные части тела.
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
В ДНР впервые установили размер минимальной зарплаты
Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, сообщает Донецкое агентство новостей.