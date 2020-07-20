Финансы

ВедомостиВедомостиСбербанк опроверг возможное списание госкредита в 150 млрд рублей

В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб. Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.
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Сбербанк заявил о планах платить выданный кабмином кредит на ₽150 млрд

РБК04:13

Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем

Фонтанка.Рувчера в 13:05

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Эхо Москвывчера в 20:05

Сбербанку могут списать 150 млрд рублей госкредита

Forbesвчера в 15:28

Сбербанку могут списать выданный государством кредит

Дождьвчера в 14:53

Сбербанк опроверг возможное списание госкредита в 150 млрд рублей

Ведомости03:21
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Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
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Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

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В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»

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Кино

HBO ищет актрис на ключевые роли для приквел-сериала «Игры престолов»

Как сообщили источники блога Recapped, HBO проводит кастинг на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквел-сериала «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
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Депутат Госдумы Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Вместе-РФ вчера в 11:16
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Религия

21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

ГТРК Тамбов 02:04
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Происшествия

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
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Происшествия

В Москве задержан бутовский маньяк

В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин.
Lenta.ru 04:17
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Музыка

Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным

Российская газета вчера в 00:50
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве

iReactor вчера в 13:30
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Технологии

Хакеры стали активнее атаковать домашние роутеры

По данным компании Trend Micro, хакеры стали активнее атаковать домашние роутеры в связи с их слабой защищенностью.
ToDay News Ufa вчера в 08:41
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Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
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Здоровье

От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач

Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
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Онколог посоветовала пить воду для здоровья кишечника

Употребление большого количества чистой питьевой воды принесет много пользы как кишечнику, так и всему организму в целом, считает врач-онколог Елена Смирнова.
iReactor 03:24
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

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Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
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Общество

Три выпускницы из Можайска получили 100 баллов на ЕГЭ

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Наука

Научное сообщество просит сохранить в Воронеже конференцию «Постгеномные технологии»

Ученые - генетики со всего мира и воронежские вузы направили губернатору Воронежской области Александру Гусеву обращения с просьбой не отменять Международную научную конференцию «Постгеномные технологии: от теории к практике».
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Общество

В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов

Известия вчера в 22:13
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Интерны» уехал в Лондон и работает официантом

Сыгравший Бориса Левина в сериале «Интерны» актер Дмитрий Шаракоис еще в 2019 году переехал жить в Лондон, сообщает Starhit.
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Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Акции «Яндекса» обновили исторический рекорд, превысив ₽4000

Стоимость акций «Яндекса» выросла на 1,46%, до ₽4007,8 по состоянию на 19:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК вчера в 12:50
Происшествия

Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена

Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ 02:58
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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