Финансы
ВедомостиСбербанк опроверг возможное списание госкредита в 150 млрд рублей
В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб. Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем
Фонтанка.Рувчера в 13:05
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Общество
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ
"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
RT на русском 03:34
Кино
HBO ищет актрис на ключевые роли для приквел-сериала «Игры престолов»
Как сообщили источники блога Recapped, HBO проводит кастинг на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквел-сериала «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
Киноафиша России 03:41
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Политика
Депутат Госдумы Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края
Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Вместе-РФ вчера в 11:16
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Религия
21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
ГТРК Тамбов 02:04
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Происшествия
В Москве задержан бутовский маньяк
В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин.
Lenta.ru 04:17
Музыка
Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным
Российская газета вчера в 00:50
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве
iReactor вчера в 13:30
Технологии
Хакеры стали активнее атаковать домашние роутеры
По данным компании Trend Micro, хакеры стали активнее атаковать домашние роутеры в связи с их слабой защищенностью.
ToDay News Ufa вчера в 08:41
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Здоровье
От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
Здоровье
Онколог посоветовала пить воду для здоровья кишечника
Употребление большого количества чистой питьевой воды принесет много пользы как кишечнику, так и всему организму в целом, считает врач-онколог Елена Смирнова.
iReactor 03:24
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Наука
Научное сообщество просит сохранить в Воронеже конференцию «Постгеномные технологии»
Ученые - генетики со всего мира и воронежские вузы направили губернатору Воронежской области Александру Гусеву обращения с просьбой не отменять Международную научную конференцию «Постгеномные технологии: от теории к практике».
Полиграф.Медиа 04:15
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
Известия вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Интерны» уехал в Лондон и работает официантом
Сыгравший Бориса Левина в сериале «Интерны» актер Дмитрий Шаракоис еще в 2019 году переехал жить в Лондон, сообщает Starhit.
Московский Комсомолец 03:51
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический рекорд, превысив ₽4000
Стоимость акций «Яндекса» выросла на 1,46%, до ₽4007,8 по состоянию на 19:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК вчера в 12:50
Происшествия
Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена
Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ 02:58
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19