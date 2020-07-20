Финансы
ВедомостиСбербанк опроверг возможное списание госкредита в 150 млрд рублей
В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб. Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.
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Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем
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iReactor вчера в 13:30